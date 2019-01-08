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Актёр из фильмов Тарантино и Спилберга умер в США

Роберт Рут twitter.com/@THR

Роберт Рут

культура [ версия для печати ]

Голливудский актёр Роберт Рут умер в США в возрасте 82 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесённой пневмонии.

Рута не стало ещё 29 декабря, однако издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста сообщило о случившемся только сейчас.

Актёрская карьера Роберта Рута началась в начале 1970-х годов. На его счету более 20 эпизодических ролей в кино и на телевидении. Он снимался в сериалах «Зелёные просторы», «Миссия невыполнима», «Менникс», а также в фильмах Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы». Последней работой Рута стала небольшая роль в картине Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь».

Ранее News.ru сообщал, что 7 января в США скончался британский актёр Уильям Морган Шеппард.


#сша #смерть #АКТЕР #ГОЛЛИВУД
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