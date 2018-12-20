Актёр «Игры престолов»: в финале умрут все

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Кадр из фильма «Игра престолов»

Актёр Ричард Мэдден, чей герой Робб Старк скончался ещё в третьем сезоне легендарной «Игры престолов», сделал шокирующий прогноз о концовке сериала. По его мнению, в живых не останется никого.

Мэдден отметил, что не знает замысла сценаристов, поэтому может полностью наслаждаться новыми сериями, пишет «Ридус».

«Один из минусов быть частью шоу заключался в том, что у меня был сценарий и я знал, что произойдёт. Сейчас у меня его нет, так что я действительно могу наслаждаться захватывающим зрелищем», — сказал он.

Шотландский актёр рассказал и о своих догадках об окончании проекта.

«Мне кажется, что в итоге останутся три летающих повсюду дракона, а все остальные умрут. Так действительно может быть!» — заявил Мэдден.

Ранее News.ru писал, что в официальном Twitter-аккаунте «Игры престолов» появился 30-секундный тизер нового сезона, а после — уже официальный трейлер. Кроме того, создатели культового проекта анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.