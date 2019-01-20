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Соловьёв откроет в Москве собственный театр

Сергей Соловьев Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Сергей Соловьев

культура [ версия для печати ]

Театр-студия под руководством народного артиста России Сергея Соловьёва откроется в Москве. Торжественная церемония приурочена к открытию Года театра в России.

Презентация намечена на 24 января.

Гостей вечера ожидает вернисаж из кино и фоторабот Соловьёва, а затем состоится показ спектакля молодого режиссёра Татьяны Самбук «Княжна Мери». Это инсценировка произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», сообщает «Интерфакс».

26 января на сцене театра представят второй спектакль — «Иванов» по одноимённой пьесе Антона Чехова.

Сергей Соловьёв окончил режиссёрский факультет ВГИКа. С 1969 года начал работать на «Мосфильме» и в том же году дебютировал двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье» в качестве режиссёра.

Ранее во Владивостоке, как писал News.ru, открылся всероссийский театральный марафон. Он также проводится в рамках Года театра. Зрители увидели балет Петра Чайковского «Спящая красавица».


#москва #театры #СергейСоловьев
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