Съёмки «Фантастических тварей» отложены

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Кинокомпания Warner Bros. отложила съёмки третьей части фильма «Фантастические твари». Их начало перенесено с июля на позднюю осень, точные даты пока неизвестны.

Предполагалось, что студия выпустит новую главу кинофраншизы в ноябре 2020 года, однако задержка запуска производства может помешать этому. Актёры уже проинформированы об изменениях.

В качестве причин названа необходимость более тщательной подготовки к съёмкам, что займёт больше времени, чем предполагалось изначально, сообщает Deadline Hollywood.

О сюжете третьей части не известно ничего, кроме того, что она приоткроет завесу тайны над многими недосказанностями сюжета, которые остались после первых двух частей.

Сага «Фантастические твари» создана писательницей Джоан Роулинг как приквел и одновременно спин-офф к восьми фильмам о юном волшебнике Гарри Поттере. В 2016 году та анонсировала пять частей, однако не стала раскрывать подробностей о том, когда выйдут на экраны третий, четвёртый и пятый фильмы.

Лента «Фантастические твари и где они обитают» собрала в мировом прокате $814 млн, а «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — почти $650 млн.

В России, как писал News.ru, вторая часть кинофраншизы вошла в топ-10 самых популярных за 2018 год и заработала более миллиарда рублей.