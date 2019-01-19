USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C20:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Съёмки «Фантастических тварей» отложены

kinopoisk.ru

культура [ версия для печати ]

Кинокомпания Warner Bros. отложила съёмки третьей части фильма «Фантастические твари». Их начало перенесено с июля на позднюю осень, точные даты пока неизвестны.

Предполагалось, что студия выпустит новую главу кинофраншизы в ноябре 2020 года, однако задержка запуска производства может помешать этому. Актёры уже проинформированы об изменениях.

В качестве причин названа необходимость более тщательной подготовки к съёмкам, что займёт больше времени, чем предполагалось изначально, сообщает Deadline Hollywood.

О сюжете третьей части не известно ничего, кроме того, что она приоткроет завесу тайны над многими недосказанностями сюжета, которые остались после первых двух частей.

Сага «Фантастические твари» создана писательницей Джоан Роулинг как приквел и одновременно спин-офф к восьми фильмам о юном волшебнике Гарри Поттере. В 2016 году та анонсировала пять частей, однако не стала раскрывать подробностей о том, когда выйдут на экраны третий, четвёртый и пятый фильмы.

Лента «Фантастические твари и где они обитают» собрала в мировом прокате $814 млн, а «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» — почти $650 млн.

В России, как писал News.ru, вторая часть кинофраншизы вошла в топ-10 самых популярных за 2018 год и заработала более миллиарда рублей.


#кинематограф #фантастическиетвари #WarnerBros #ДжоанРоулинг
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
культура 18:11, 23 ноября 2018
Звезда «Фантастических тварей» объяснил финал фильма
культура 17:22, 20 ноября 2018
«Фантастические твари» оказались плагиатом советских фильмов
культура 01:15, 19 ноября 2018
Новые «Фантастические твари» возглавили российский прокат
Лента новостей
общество 20:40
Списание долгов с чеченцев сочли незаконным
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
общество 20:34
Суд продлил задержание Алексу Лесли
спорт 20:30
В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено
общество 20:26
Валуев объяснил пар из купели заботой о рыбах
Другие новости
культура 16:10
Снимите это всё: эротическую фотовыставку проведут в Перми
культура 10:16
Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги
культура 09:53
Швыдкой рассказал об особой роли культурной дипломатии
культура 09:01
Культурная дипломатия приобретает особую роль
Интервью спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top