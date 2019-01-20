Дана Скалли преобразится в Маргарет Тэтчер

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Джиллиан Андерсон

Американская актриса Джиллиан Андерсон, ставшая знаменитой после роли Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвёртом сезоне телеэпопеи «Корона».

Съёмки, как предполагается, начнутся летом, а выход сезона запланирован на 2020 год.

Андерсон сыграет Тэтчер в период 11-летнего пребывания той в должности — с 1979 по 1990 год, сообщает Daily Mail.

Сериал «Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы II с момента её свадьбы в 1947 году. В первых двух сезонах её сыграла Клэр Фой. В третьем и четвёртом главную роль получила Оливия Колман.

Осенью прошлого года, как сообщал News.ru, скончался американский актёр Питер Донат, известный ролью отца агента Фокса Малдера в «Секретных материалах». Ему было 90 лет.