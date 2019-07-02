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Сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области задержали троих жителей Николаевского района. Предполагаемые преступники признались, что украли 68 лошадей за год.

Все животные принадлежали одному фермеру, их общая цена составила 700 тыс. рублей, передаёт пресс-служба регионального МВД.

По версии полицейских, обвиняемые отбивали по нескольку скакунов из табуна, который свободно пасся в степи. Потом они перегоняли лошадей в соседний Палласовский район, где продавали. Они начали действовать в июле 2018 года.

Хозяин животных пересчитал коней только в апреле 2019 года.

Представители органов правопорядка нашли у подозреваемых в загонах 22 лошади.

В результате возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее News.ru сообщал о краже лошади будённовской породы жителем Приморья. Мужчина пошёл на преступление, чтобы добраться до Уссурийска. Заявление в полицию написала хозяйка скакуна из села Утёсное. Женщина оценила ущерб в 250 тысяч рублей.