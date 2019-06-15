https://static.news.ru/photo/74893394-8fe7-11e9-97df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы. Её подозревают в убийстве молодого человека.

По данным Следственного управления СК по Саратовской области, конфликт начался в ночь на 15 июня в круглосуточном магазине на улице Серова. Молодой человек сделал замечание девушке, которая бросила на пол упаковку от сигарет. Её подруги начали оскорблять его, после чего потерпевший облил одну из них пивом.

Сообщается, что участники конфликта переместились на улицу, где агрессивно настроенные девушки стали избивать молодого человека, одна из них нанесла ему ножом один удар в область спины.

К этому времени на помощь раненому подоспели его приятели, которые отвезли его в больницу. 27-летнему потерпевшему провели экстренную операцию, однако спасти его жизнь не удалось.

По горячим следам девушки были задержаны на одной из близлежащих улиц сотрудниками Росгвардии. В отношении девушки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее писал News.ru, суд продлил срок задержания сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова. Молодой человек подозревается в убийстве матери.