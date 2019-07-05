Следственный комитет предъявил жителю Карелии обвинение в незаконной банковской деятельности. По данным ведомства, мужчина в составе преступной группы обналичил 3,8 млрд рублей.
Сообщество имело больше 140 фиктивных компаний, через которые проходили операции, сообщается на
Согласно предварительной информации, группа заработала 308,8 млн рублей.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого 23 млн рублей наличными.
Другие члены объединения подписали соглашения о сотрудничестве со следствием, поэтому их дела будут рассматриваться отдельно.
Ранее News.ru писал, что