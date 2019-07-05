Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет предъявил жителю Карелии обвинение в незаконной банковской деятельности. По данным ведомства, мужчина в составе преступной группы обналичил 3,8 млрд рублей.

Сообщество имело больше 140 фиктивных компаний, через которые проходили операции, сообщается на сайте местного СК. Кроме того, предполагаемый преступник привлёк к незаконной деятельности 10 человек, не знавших о противоправности мероприятий.

Согласно предварительной информации, группа заработала 308,8 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого 23 млн рублей наличными.

Другие члены объединения подписали соглашения о сотрудничестве со следствием, поэтому их дела будут рассматриваться отдельно.

Ранее News.ru писал, что ЦБ впервые назвал отрасли российской экономики, которые лидируют на теневом рынке «обналички». Спрос на подобного рода финансовые услуги в основном формируют строительство, оптово-розничная торговля и сфера услуг.

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