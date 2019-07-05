https://static.news.ru/photo/04fbf6e2-9f5a-11e9-872d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет предъявил жителю Карелии обвинение в незаконной банковской деятельности. По данным ведомства, мужчина в составе преступной группы обналичил 3,8 млрд рублей.

Сообщество имело больше 140 фиктивных компаний, через которые проходили операции, сообщается на сайте местного СК. Кроме того, предполагаемый преступник привлёк к незаконной деятельности 10 человек, не знавших о противоправности мероприятий.

Согласно предварительной информации, группа заработала 308,8 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемого 23 млн рублей наличными.

Другие члены объединения подписали соглашения о сотрудничестве со следствием, поэтому их дела будут рассматриваться отдельно.