Массовое убийство произошло в селе Кугарчинского района Башкирии.
Следственное управление СК республики сообщило, что молодой человек зарезал брата, мать и отца, после чего сам отправился в полицейский участок и признался в содеянном, передаёт
Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц», подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Как писал News.ru ранее, несовершеннолетний житель Всеволожского района Ленинградской области подозревается в совершении убийства 50-летнего мужчины.