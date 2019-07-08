https://static.news.ru/photo/ccb6172a-a145-11e9-a301-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Массовое убийство произошло в селе Кугарчинского района Башкирии.

Следственное управление СК республики сообщило, что молодой человек зарезал брата, мать и отца, после чего сам отправился в полицейский участок и признался в содеянном, передаёт РИА Новости .

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц», подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как писал News.ru ранее, несовершеннолетний житель Всеволожского района Ленинградской области подозревается в совершении убийства 50-летнего мужчины.