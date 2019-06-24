https://static.news.ru/photo/0c63d528-9602-11e9-981a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Мужчина убил сестру и соседей-супругов, а также ранил двоих односельчан в Кармаскалинском районе в Башкирии. Сам он был ранен при задержании, после чего умер.

Происшествие случилось в одной из отдалённых деревень, жители которой вызвали полицию. Они пояснили, что по улицам ходит мужчина с ножом и бросается на людей, пишет РИА Новости.

На место выехали сотрудники ППС, они обнаружили 47-летнего местного жителя в окровавленной одежде, который ходил по улице с ножом и лопатой. На требование бросить нож мужчина стал размахивать им и бросился на полицейских. Сотрудники МВД сделали предупредительный выстрел в воздух, мужчину это не остановило, один из патрульных двумя пулями ранил дебошира в ногу.

При осмотре домов полицейские нашли убитыми 55-летнюю сестру мужчины и соседей-супругов 79 и 76 лет. Ещё двое жителей деревни были ранены дебоширом, сам он скончался при оказании ему медицинской помощи.

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