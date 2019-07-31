https://static.news.ru/photo/b940bab4-b3cf-11e9-a97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Завуч общеобразовательной школы № 3 города Краснокамска Пермской области сядет на скамью подсудимых за смерть 14-летней школьницы от голода. Мать девочки специально не давала дочери есть, что привело к гибели подростка.

Всё это время — с марта по июль прошлого года — девочка продолжала ходить в школу, педагоги видели, что с ней происходит, однако завуч по воспитательной работе не сообщила соответствующим службам о социально опасном положении ученицы, сообщает СК РФ.

Также замдиректора школы обвиняют в том, что она не инициировала обследования жилищно-бытовых условий школьницы. Завуча обвиняют в халатности, сейчас обвинительное заключение направлено в суд.

По данному факту также завершается расследование уголовного дела в отношении матери погибшей девочки.

Ранее News.ru сообщал, что в одну из школ саратовского посёлка Большевик пришёл с топором ученик и в ходе конфликта ударил им девочку. Пострадавшая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан.