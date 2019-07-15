https://static.news.ru/photo/34409d40-a71b-11e9-84ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Офицеры Службы по защите конституционного строя ФСБ задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Сергей Богданов и Сергей Иванов требовали деньги с руководства Moscow Holiday Hotel за решение проблем с собственником здания.

Силовиков задержали сотрудники Ууправления собственной безопасности ФСБ в Москве, передаёт РБК со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника издания, задержание и арест произошли ещё в апреле, но официальной информации об этом не было.

Информацию об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сотрудникам ФСБ Сергею Богданову и Сергею Иванову подтвердили в Московском гарнизонном военном суде. Силовиков заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

Дело на Иванова и Богданова завели после того, как они попытались получить ежемесячное вознаграждение в размере 5 млн рублей с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках.

По словам источника издания, они «предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО „Мострансагентство“), в котором расположен отель». За ежемесячное вознаграждение сотрудники ФСБ, как полагает следствие, обещали коммерсантам покровительство.

С декабря 2017 года по март 2019-го генеральным директором ООО «Москоу Холидэй» являлся Магомед-Салях Бигаев, который был задержан и арестован после встречи с Ивановым и Богдановым. Его также заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным собеседника издания, Бигаева подозревают в махинациях, связанных с деятельностью автоломбарда ОАО «Автофинанс».

Как писал News.ru, ранее число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, увеличилось до 15. В разработке находятся восемь бойцов спецподразделения «Альфа». Фигуранты дела — сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а также офицеры «Альфы» и «Вымпела».