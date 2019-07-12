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Басманный суд отправил под арест заместителя председателя правления Пенсионного фонда Алексея Иванова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Избрать Иванову меру пресечения в виде помещения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 9 сентября, — огласила решение судья Дударь.

Ранее следствие ходатайствовало об аресте Иванова. В рамках этого ходатайства следователь назвал сумму предполагаемой взятки — 4 млн 400 тысяч рублей.

Прокуратура не поддержала ходатайство следствия и попросила отправить Иванова под домашний арест. Обвинитель добавил, что Иванов написал явку с повинной, где дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Иванова задержали 10 июля. Его подозревают по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу задержан директор департамента по работе с государственными структурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.

Ранее News.ru писал о том, что ПФР оказывает содействие следствию после задержания замглавы фонда.