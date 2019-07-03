https://static.news.ru/photo/305f232e-9dc8-11e9-9415-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Трёх полицейских из столичного ОВД «Митино» задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о замначальника отдела Евгении Щеглове и двух его подчинённых — следователе Родионове и оперативнике уголовного розыска Ильине.

Как сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, следствие просит отправить трёх сотрудников МВД под арест, передаёт « Интерфакс ».

Кроме Щеглова, Родионова и Ильина, в деле фигурируют адвокат коллегии «Московский юридический центр» Даниил Филатов и предприниматель Дадашов.

Щеглову и Филатову предъявлено обвинение. Ильин, Родионов и Дадашов находятся в статусе подозреваемых.

В столичном ГУ МВД пояснили, что полицейских задержали при получении денег от человека, которого проверяли на причастность к краже. Они будут уволены из полиции по отрицательным мотивам, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как пишет « Московский комсомолец », полицейских задержали 1 июля, им вменяют получении взятки в 6 млн рублей.

Потерпевшие якобы являются родственниками известного телеведущего. Одному из подозреваемых предложили заплатить деньги, чтобы у следствия не было к нему претензий. Тот согласился и передал в конно-спортивном клубе первую часть взятки в 2 млн рублей. После обыска в его доме он отдал вторую часть в 790 тысяч рублей. Когда сотрудники МВД начали требовать оставшуюся сумму, он написал заявление в УСБ, пишет « Митино.ру ».

Как писал News.ru, ранее руководитель антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров временно был отстранён от должности из-за расследования дела Ивана Голунова — журналиста сетевого издания «Медуза». Проводится проверка.