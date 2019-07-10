https://static.news.ru/photo/dfa29038-a321-11e9-836e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/albinchic1996

23-летняя стюардесса Альбина Мухамедзянова, тело которой нашли в гостинице «Внуково-Вилладж» на территории Новой Москвы, приехала в Москву несколько месяцев назад, сообщила журналистам её подруга Вероника Куделина.

Альбина отправилась в Москву, чтобы выучиться профессии, а потом собиралась вернуться в родные Набережные Челны, — сообщила Куделина.

По словам подруги, девушка мечтала о романтичной профессии стюардессы, так как считала, что они во время паузы в перелётах отдыхают в разных странах.

Куделина отметила, что возможно, у Мухамедзяновой в Москве появился молодой человек, но она об этом никому не рассказывала, так как в Набережных Челнах у неё были серьёзные отношения, информирует Life .

Тело девушки 1996 года рождения было найдено 10 июля с признаками насильственной смерти в результате удушья, следователи допрашивают сотрудников отеля и изучают камеры видеонаблюдения. Дело возбуждено по статье «Убийство», писал News.ru.