https://static.news.ru/photo/96a97544-b290-11e9-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Андрей Миляев Фото: 25.мвд.рф

Сотрудники ФСБ и следователи Шестого управления ГСУ СК РФ задержали начальника управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

По словам источника в силовых структурах края, в ближайшее время Миляев будет арестован. Официальных комментариев от ФСБ и МВД на данный момент не поступало, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, журналистам стали известны новые подробности задержания офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К». Среди арестованных оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин.