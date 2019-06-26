Алексей Прянишников, координатор «Правозащиты Открытки», который курирует дело Людмилы Чижовой, в разговоре с News.ru рассказал, что девушка в понедельник снова госпитализирована из-за проблем с дыханием.
Она пока не связывает это с отравлением, пока идёт обследование, — сказал он.
Кроме того, он заявил, что Чижова не заинтересована в денежной компенсации.
Речи о компенсации вообще не шло. Ей это неинтересно, — говорит Прянишников.
Координатор «Правозащиты Открытки» считает, что дело сдвинулось с мёртвой точки после того, как Людмила поняла, что заявление об отравлении рассматривать не собираются.
Тогда она обратилась к коллегам из издания The Village. Они собрали аналогичные случаи и написали статью. Только после её выхода правоохранители начали шевелиться, — утверждает он.
Прянишников также полагает, что после широкого резонанса есть большая вероятность того, что количество пострадавших в деле только увеличится.
Таганский суд Москвы арестовал столичного отравителя Мурата Сабанова, писал News.ru. Мужчина обвиняется в серийном отравлении москвичей с целью ограбления, возбуждены семь уголовных дел по статье «Разбой».