https://static.news.ru/photo/09aff5ea-983d-11e9-9867-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Алексей Прянишников, координатор «Правозащиты Открытки», который курирует дело Людмилы Чижовой, в разговоре с News.ru рассказал, что девушка в понедельник снова госпитализирована из-за проблем с дыханием.

Она пока не связывает это с отравлением, пока идёт обследование, — сказал он.

Кроме того, он заявил, что Чижова не заинтересована в денежной компенсации.

Речи о компенсации вообще не шло. Ей это неинтересно, — говорит Прянишников.

Координатор «Правозащиты Открытки» считает, что дело сдвинулось с мёртвой точки после того, как Людмила поняла, что заявление об отравлении рассматривать не собираются.

Тогда она обратилась к коллегам из издания The Village. Они собрали аналогичные случаи и написали статью. Только после её выхода правоохранители начали шевелиться, — утверждает он.

Прянишников также полагает, что после широкого резонанса есть большая вероятность того, что количество пострадавших в деле только увеличится.

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