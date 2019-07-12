Восемь сотрудников банковского управления ФСБ, узнав об аресте 5 июля сослуживцев в Москве, не вернулись из командировки на Северный Кавказ.
По данным
Таким образом, теперь фигурантами уголовного дела являются не семь офицеров ФСБ, а 15.
Ранее News.ru писал о том, что 5 июля семеро сотрудников ФСБ были арестованы решением суда. В отношении двоих из них — Капышкина и Маргиева — была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Власов, Урусов, Оболенский, Чивкин и Карелин заключены под стражу. Одним из задержанных офицеров стал внук генерала госбезопасности.