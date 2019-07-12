https://static.news.ru/photo/c3a424ae-71db-11e9-97bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Восемь сотрудников банковского управления ФСБ, узнав об аресте 5 июля сослуживцев в Москве, не вернулись из командировки на Северный Кавказ.

По данным источника «Новой газеты», в настоящее время все они объявлены в федеральный розыск, так как подозреваются в причастности к разбойному нападению и хищению 140 миллионов рублей сотрудниками спецподразделения «Альфа», «Вымпела» и управления «К» (банковский отдел службы). По версии следствия, они инсценировали в банке обыск по поддельным документам.

Таким образом, теперь фигурантами уголовного дела являются не семь офицеров ФСБ, а 15.

Ранее News.ru писал о том, что 5 июля семеро сотрудников ФСБ были арестованы решением суда. В отношении двоих из них — Капышкина и Маргиева — была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Власов, Урусов, Оболенский, Чивкин и Карелин заключены под стражу. Одним из задержанных офицеров стал внук генерала госбезопасности.