https://static.news.ru/photo/94168e32-b77e-11e9-b074-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Пресненский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Ильдара Ибрагимова, который весной 2018 года стал жертвой полицейской провокации. Случайное знакомство на вокзале обернулось для 27-летнего уроженца Татарстана уголовным преследованием. News.ru рассказывал историю мужчины, который второй год доказывает свою невиновность.

Ибрагимов обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). В апреле 2018 года, едва приехав в Москву, на вокзале Ильдар познакомился с молодыми людьми, завязалась дружеская беседа. После совместного распития мужчину угостили неизвестным веществом, вызывающим эйфорию. Новоиспечённые друзья предложили купить ещё чудо-порошка и получив 2 тыс. рублей, сами отвезли Ильдара к месту так называемой закладки. На Старом Арбате, за памятником Пушкину и Гончаровой, он нашёл тайник с веществом, но не успел сделать и двух шагов, как был сбит с ног и задержан участковым района Арбат Константином Данилочкиным. Последний, со слов адвоката обвиняемого, убедил Ибрагимова сказать на допросе, что наркотик тот приобрёл через Интернет, а «закладку» забрал в Филёвском парке. На суде у Ильдара этот допрос и стал поводом для возврата дела в прокуратуру.

Сергей Булкин/News.ru

Позже выяснилось, что дружелюбные парни с вокзала — Аслан Тохов и Олег Стебловский — находятся у Данилочкина под административным надзором. Участковый принудил их к провокации с наркотиками для повышения собственных показателей. Об этом сотрудник ведомства сам признался на допросе. Сейчас экс-полицейский в СИЗО, ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и распространении запрещённых веществ.

Суд уже возвращал дело Ильдара Ибрагимова в прокуратуру в июле 2018 года, как только вскрылась история с «подставой». Согласно статье 237 УПК РФ (возвращение уголовного дела прокурору), судья не может вынести решение на основании заведомо ложного обвинительного заключения. Речь идёт о сфальсифицированном допросе Ибрагимова, в котором неверно указаны способ и место приобретения наркотика. У обвинения был почти год, чтобы устранить нарушения, но в марте 2019-го прокуратура возобновила уголовное дело с теми же документами. 5 августа 2019 года, после нескольких заседаний, судья Авдотьина вновь вернула дело прокурору. Это не означает прекращения уголовного преследования, фактически Ибрагимов всё ещё является подозреваемым. Если вина Ибрагимова будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.