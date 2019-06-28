https://static.news.ru/photo/78c976a0-9aa8-11e9-ae67-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Стришняя Фото: скриншот youtube.com/Телеканал 360

По подозрению в вымогательстве полицейскими были задержана бывшая супруга осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя.

Об этом, как информирует ТАСС, журналистам рассказал представитель защиты задержанной, адвокат Эдуард Чургулия.

Сотрудники полиции задержали Наталью Стришнюю сегодня рано утром. Ее подозревают в вымогательстве, — сказал Чургулия.

По словам адвоката, следователи уже допросили Стришнюю на предмет иникримнируемого ей деяния. Ближайшие сутки она проведёт в камере предварительного заключения.

С ней провели следственные действия, завтра в отношении нее в Ростове-на-Дону будут избирать меру пресечения. По нашему мнению, обвинения необоснованные, — подчеркнул Чургулия.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы.

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