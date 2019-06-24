https://static.news.ru/photo/1170678e-960c-11e9-8381-fa163e074e61_1024.jpg Фото: G. Ronald Lopez/ZUMAPRESS.com

Алла Аушева, приехавшая в США из России, и двое её малолетних детей обнаружены мёртвыми в Нью-Йорке.

Полицейские, прибывшие по вызову о задымлении в район Стейтенд-Айленд, нашли в подожжённой квартире тела женщины 37 лет и двоих несовершеннолетних двух и трёх лет со смертельными травмами. По подозрению в убийстве задержан Шейн Уолкер, гражданский муж Аушевой и, вероятно, отец её детей. На записях с камер видеонаблюдения видно, как предположительно пьяный Уолкер убегает с места преступления, сообщает New York Post .

Убитая получила американское гражданство семь лет назад, выиграв green card и служила в ВВС Нацгвардии США. Полиция ведёт расследование.

Как писал News.ru ранее, Скотленд-Ярд сообщил, что выходец из России Глеб Жебровский убит в Лондоне неподалёку от места жительства.