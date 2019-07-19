Гражданина Украины Владимира Квашука судят за мошенничество в отношении компании Microsoft.
Согласно обвинительному заключению, за время работы в штате компании в 2016–2018 годах 25-летний Квашук создавал реальные транзакции по несуществующим кредитным картам, что дало ему возможность получить более $10 млн, передаёт РИА
Отмечается, что на украденные деньги программист вёл роскошный образ жизни. В том числе, он приобрёл дом на озере за $1,6 млн и электрокар Tesla за $160 тысяч. В настоящий момент Квашук содержится под стражей в Сиэтле.
Ранее News.ru писал, что независимый исследователь в области кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) обнаружил уязвимость в системе восстановления пароля в Instagram. За проделанную работу эксперт получил от Facebook, владеющей социальной сетью, награду в размере $30 тыс.