https://static.news.ru/photo/d0882c64-aa7b-11e9-9f08-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Гражданина Украины Владимира Квашука судят за мошенничество в отношении компании Microsoft.

Согласно обвинительному заключению, за время работы в штате компании в 2016–2018 годах 25-летний Квашук создавал реальные транзакции по несуществующим кредитным картам, что дало ему возможность получить более $10 млн, передаёт РИА Новости .

Отмечается, что на украденные деньги программист вёл роскошный образ жизни. В том числе, он приобрёл дом на озере за $1,6 млн и электрокар Tesla за $160 тысяч. В настоящий момент Квашук содержится под стражей в Сиэтле.

Ранее News.ru писал, что независимый исследователь в области кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) обнаружил уязвимость в системе восстановления пароля в Instagram. За проделанную работу эксперт получил от Facebook, владеющей социальной сетью, награду в размере $30 тыс.