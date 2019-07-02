https://static.news.ru/photo/9515051a-9cb3-11e9-b95d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Московский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима участника «банды ГТА» Хазратхона Додохонова, который в 2017 году вместе с подельниками устроил перестрелку в зале суда при попытке побега.

Признать подсудимого Додохонова виновным и по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в колонии особого режима. Окончательно определить Додохонову пожизненное лишение свободы, — цитирует ТАСС приговор судьи Дениса Ворхликова.

Ранее News.ru писал, что «банда ГТА» совершила ряд жестоких убийств водителей на трассах. В 2014 году её лидер Субханов был застрелен силовиками в своём коттедже во время штурма при попытке оказать сопротивление. Вскоре задержали и других участников группировки. Президент Владимир Путин лично поблагодарил министра МВД Владимира Колокольцева за поимку преступников.

1 августа 2017 года в Московском областном суде подсудимые по делу, видя, что для их охраны при доставлении в суд зачастую задействуют всего двух конвоиров, договорились о совершении совместного побега из-под стражи в здании суда. При нападении на конвой и попытке бегства были застрелены трое обвиняемых. Оставшихся в живых приговорили к срокам от 20 лет заключения до пожизненного.