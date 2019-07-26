https://static.news.ru/photo/e9e665a2-afaa-11e9-9714-fa163e074e61_1024.jpg Артем Шустов Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Раменский городской суд отправил в СИЗО Артёма Шустова. Он обвиняется в жестоком убийстве девушки на детской площадке в Раменском, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Избрать Шустову меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 25 сентября, — огласила решение судья.

Преступление произошло 25 июля на детской площадке в городе Раменское. Обвиняемый не менее 20 раз ударил женщину ножом, от чего она погибла. Позже на допросе мужчина признал свою вину, пояснив, что пошёл на убийство из-за ревности.

Ранее News.ru писал о том, что дочь убитой в Раменском женщины усыновят родственники.