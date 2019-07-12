https://static.news.ru/photo/4e3ec5f4-a4e7-11e9-b9b2-fa163e074e61_1024.jpg Альбина Мухамедзянова Фото: instagram.com/albinchic1996

Никита Денин, подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухамедзяновой в отеле Vnukovo Village в Новой Москве, рассказал следователям о мотивах своего поступка.

Во время допроса он признался, что приревновал девушку, увидев в её мобильном телефоне некую переписку. Денин подчеркнул, что задушил Мухамедзянову «по неосторожности», сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее News.ru писал о том, что тело стюардессы обнаружил персонал отеля Vnukovo Village. Убитая арендовала там номер с 25-летним молодым человеком. С 2017 по 2018 год девушка танцевала в стриптиз-клубе.