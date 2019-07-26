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Тольяттинцу Александру Довыденкову дали год колонии за пост в Twitter. По версии следствия, мужчина выразил поддержку Михаилу Жлобицкому, устроившему взрыв в здании ФСБ Архангельска.

Довыденков признал свою вину, Самарский гарнизонный военный суд рассмотрел дело в особом порядке. Об этом сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката Владимира Красикова.

Герой скандального поста, 17-летний леворадикальный анархо-коммунист Михаил Жлобицкий явился с самодельной бомбой в архангельское управление ФСБ в октябре 2018 года. В результате самоподрыва он скончался, ранив при этом троих сотрудников службы.