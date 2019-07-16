В Самарской области суд поставил точку в громком деле о хищениях на заводе «Толяттиазот». Доказательства, собранные Следственным комитетом, признаны достаточными, чтобы 5 июля вынести заочный обвинительный приговор совладельцам предприятия Владимиру Махлаю и его сыну Сергею, а также бывшему гендиректору Евгению Королёву. Виновными признаны и иностранные подельники фигурантов — Эндрю Циви и Беат Рупрехт-Ведемайера. Им инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере — нанесённый группой ущерб оценён более чем в 80 млрд рублей. На этом фоне в СМИ появилась информация о том, что эта преступная группа пытается перенести центр управления «Тольяттиазотом» из России за рубеж.

Напомним, суд установил, что совладельцы и гендиректор «Тольяттиазота», будучи в сговоре, сбывали продукт по заниженной стоимости подконтрольной им швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG. Ей руководили иностранные граждане, которые продавали аммиак и другие химические производные уже по рыночным ценам.

Следственным органам потребовалось несколько лет, чтобы распутать этот сложный клубок нелегальных схем, которые маскировались под обычный бизнес. Расследование этого дела осложнялось большим количеством фигурантов и тем, что значительная часть преступлений осуществлялась с использованием многочисленных зарубежных офшоров. Несмотря на эти обстоятельства и противодействия со стороны обвиняемых, все эти незаконные деяния были тщательно расследованы и пресечены благодаря эффективной работе следственных и правоохранительных органов.

При этом в мае Следственный комитет возбудил против указанных лиц ещё одно дело по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нём». По версии следствия, эта группировка, возглавляемая бывшим главой «Тольяттиазота» Владимиром Махлаем, с 2005 по 2013 год незаконно выводила из «Тольяттиазота» крупные суммы денег и собственность через принадлежащий Сергею Махлаю АКБ «Тольяттихимбанк» и отмывала их. Глава банка Александр Попов был недавно задержан прямо в аэропорту при попытке покинуть страну, после чего взят под стражу.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля вынес приговор по делу о крупных хищениях с завода «Тольяттиазот» (ТОАЗ). Суд признал достаточными доказательства, которые были собраны Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комит... https://t.co/D0GkquKUhi — Polit.ru (@POLITRU_) 15 июля 2019 г.

Как считают органы, в период с 2005 по 2010 год с помощью серии многочисленных сделок из ТоАЗа был выведен агрегат аммиака N7. В результате 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн рублей при реальной рыночной стоимости, превышающей 10 млрд. Вывод активов происходил с нарушением российского законодательства, устава предприятия и без одобрения собрания акционеров, которых держали в неведении, пишет газета. В 2010 году таким же образом из состава производственных активов ТоАЗа было выведено метанольное производство вместе с земельным участком за 132 млн рублей. Ущерб от этой сделки составил для предприятия более 200 млн рублей. Договор со стороны ТоАЗа подписывал Евгений Королёв. Всё это имущество было записано на гонконгский офшор — ООО «Томет», принадлежащий Эндрю Циви.

В то же время, по данным тольяттинских СМИ, группа Махлая собирается не только уйти от ответственности за хищения и вывод денег в иностранные офшоры, но и фактически вывести управление за рубеж. Сообщается, что совет директоров ТоАЗа намерен заменить российский управляющий орган завода (ЗАО Корпорация «Тольяттиазот») иностранным юрлицом. Предположительно, нынешнее руководство хочет полностью снять с себя ответственность за управление предприятием и перевести его в иностранную юрисдикцию.

В последнее время наметилась тенденция к смягчению уголовного преследования обвиняемых в экономических преступлениях предпринимателей — руководство страны говорит о том, что необходимо прекращать держать в СИЗО бизнесменов и применять к ним ст. 210 УК РФ. Однако, как указывают СМИ, важно понимать, что обвиняемые по делу ТоАЗа — не какие-то белые воротнички, которые что-то напутали с бухгалтерией и теперь попали под тяжкую статью. Это настоящая международная преступная группа, которая осуществляла спланированные заранее незаконные действия по хищению средств и активов, легализации и обналичиванию преступных доходов, которые потом шли в том числе на взятки должностным лицам. Члены ОПС вовлекли в преступную деятельность множество физических и юридических лиц.