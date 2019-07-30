https://static.news.ru/photo/240dbcb0-b2eb-11e9-a0be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московский окружной военный суд огласил приговор семерым членам «банды Емели». Они обвинялись в заказных убийствах криминальных авторитетов. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Игорь Галанцев и Сергей Новгородов приговорены к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима, а также к штрафу в миллион и 500 тысяч рублей соответственно. Геннадий Баронов и Пётр Турлаев отправятся в колонию на 21 год, Баронов, кроме того, должен будет выплатить штраф в 400 тысяч рублей. Игоря Семёнова приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч, Андрея Гурова — к 18 годам и 300 тысячам штрафа, Олега Терёшина — к 18 годам и 200 тысячам штрафа. Баронов и Турлаев проведут в тюрьме по 23 и 24 года: они уже получили реальные сроки по другому делу.

Присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Суд при этом освободил обвиняемых от отбывания наказания за преступления, по которым истёк срок давности. Также из приговора убрали статью о передаче оружия, так как это происходило внутри ОПГ.

Кроме того, удовлетворён иск одной из потерпевших по делу о компенсации морального вреда — Баронов и Гуров должны выплатить ей 300 тысяч рублей.

По версии следствия, осуждённые убивали криминальных авторитетов «по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности». Для этого они приобретали, перевозили и хранили различное огнестрельное оружие, а также боеприпасы к нему.

Дело рассматривалось в суде повторно. В первый раз приговор был вынесен в 2015 году, коллегия присяжных оправдала почти всех членов банды. Позже Верховный суд отменил этот приговор, потому что на присяжных и свидетелей оказывали давление. В течение всего этого времени подсудимые находились под стражей.

При повторном рассмотрении присяжные признали виновными всех фигурантов.

Ранее News.ru писал о том, что суд вынес приговор двум боевикам из банды Басаева.