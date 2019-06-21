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Уголовное дело о покушении на следователя по особо важным делам заведено в Ингушетии. Работник правоохранительных органов попал в больницу после взрыва, сообщает СК.

Инцидент произошёл утром 21 июня, когда следователь по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району СУ СК по Ингушетии выходил из двора своего домовладения в городе Малгобеке, говорится на...