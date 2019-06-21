Андрей Кулаков Фото: vk.com/ramenskoyeregion

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Его обвиняют в убийстве любовницы Евгении Исаенковой.

Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу сроком на один месяц и семь суток, то есть по 8 июля, — приводит ТАСС решение судьи Натальи Курышевой.

Как писал News.ru, 13 июня Мосгорсуд решил отменить постановление об аресте Андрея Кулакова. Чиновника задержали 31 мая по подозрению в убийстве зампредседателя Общественной палаты Раменского района 39-летней Евгении Исаенковой.

Тело убитой обнаружили в её автомобиле Mercedes. Смерть наступила от удушения. В машине найдены следы ДНК главы Раменского района. Кулаков прошёл проверку на полиграфе, которая подтвердила его виновность, хотя позднее он заявил о наличии алиби.

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