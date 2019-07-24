https://static.news.ru/photo/709d5c12-ae12-11e9-a902-fa163e074e61_1024.jpg Олег Медведев Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мосгорсуд оставил под арестом предполагаемого криминального авторитета Олега Шишканова (ныне Медведева). Он подозревается по статье 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда г.Москвы в отношении Медведева О.Н., — сказал представитель суда.

Басманный суд 15 июля отправил Шишканова в СИЗО до 12 сентября.

Следствие считает, что подозреваемый причастен к похищению и убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов её семьи.

Различные представители спорта и шоу-бизнеса вступились за авторитета и выразили готовность поручиться за него. Среди них — Лев Лещенко, Валерий Газзаев, Александр Серов.

Ранее News.ru писал о том, что следствие просит привлечь авторитета Шишканова по новой статье.