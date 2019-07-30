https://static.news.ru/photo/e235ddec-b2cf-11e9-9dee-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Московский окружной суд оставил под арестом офицера управления «К» ФСБ Александра Карелина. Он проходит обвиняемым по делу о разбое на сумму более 136 млн рублей. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Московского гарнизонного суда о заключении Карелина под стражу оставлено без изменений, — сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Карелин останется в СИЗО до 10 августа.

5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, ещё двоих отправил под домашний арест. Их обвиняют в разбое по части 4 статьи 162 УК «Разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере». По данным следствия, обвиняемые под видом оперативных мероприятий совершили разбойное нападение на Александра Юмаранова и похитили 136 млн рублей.

По этому делу проходят сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ.

Ранее News.ru писал о том, что фигурантом дела о разбое с участием ФСБ оказался сотрудник УФНС.