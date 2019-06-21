https://static.news.ru/photo/a7791b90-9431-11e9-9afc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Мособлсуд огласит 2 июля приговор по делу Хазратхона Додохонова, одного из членов «банды GTA», обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов при попытке побега. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Суд 2 июля огласит приговор в отношении Додохонова. Заседание назначено на 11:00, — цитирует сообщение РИА Новости .

В августе 2018 года суд приговорил Хазратхона Додохонова, а также Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному заключению.

Кроме этого, Додохонова обвиняют в совершении побега из-под стражи, хищении оружия и посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов. Вину он не признаёт.

По версии следствия, пятеро участников «банды GTA» напали на двух конвоиров в лифте Мособлсуда 1 августа 2017 года. Когда потерпевшие потеряли сознание, злоумышленники завладели их служебным оружием и напали на сотрудников Росгвардии.

В ходе перестрелки один из силовиков был ранен, троих нападавших убили, двое получили ранения, один из них затем умер.

СМИ окрестили «бандой GTA» (название связано с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto) преступную группу, которая действовала в Подмосковье в 2012–2014 годы. В группировку, по версии следствия, входили не менее 15 человек, которые совершили 15 разбойных нападений, сопряжённых с убийством 17 человек, а также покушением на жизни ещё на двух.

Как писал News.ru, в феврале сотрудники ГУ МВД по Иркутской области задержали четырёх человек, которых обвиняют в убийстве, покушении на убийство, разбое и угоне транспортного средства. Задержанные в возрасте от 23 до 29 лет расстреливали из охотничьего ружья автомобили на трассе под Братском.