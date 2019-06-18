Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прекращение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которому московские силовики подбросили наркотики, говорит о том, что справедливость восторжествовала, но подобные инциденты являются массовой практикой. Об этом в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Чиновник подчеркнул, что в истории злоключений Голунова имеются детали, которые «явно говорят о фальсификации дела», передаёт РИА Новости. Слава богу, это выяснилось в конечном счёте, поэтому думаю, что здесь справедливость...