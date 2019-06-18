Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первомайский суд Пензы отправил под стражу всех 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке, произошедшей 13 июня в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь инстанции Сергей Маслов.

На сегодня все материалы рассмотрены, всем 28 фигурантам дела о драке в Чемодановке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — цитирует Маслова РИА Новости.

Пресс-секретарь суда добавил, что все отправленные в СИЗО оказались мужчинами цыганской национальности.

Как писал News.ru, ранее глава местного сельсовета Сергей Фадеев заявил, что около 900 цыган, проживавших в сёлах Чемодановка и Лопатки, в принудительном порядке перемещены в Волгоградскую область. Позднее власти южного региона назвали информацию об этом фейковой.

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