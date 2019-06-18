Суд арестовал всех фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке
Антон Касс
17:27, 18 июня 2019
https://static.news.ru/photo/9836d734-91d5-11e9-904f-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Первомайский суд Пензы отправил под стражу всех 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке, произошедшей 13 июня в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, ещё несколько получили ранения. Об этом заявил пресс-секретарь инстанции Сергей Маслов.
На сегодня все материалы рассмотрены, всем 28 фигурантам дела о драке в Чемодановке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — цитирует Маслова РИА Новости.
Пресс-секретарь суда добавил, что все отправленные в СИЗО оказались мужчинами цыганской национальности.