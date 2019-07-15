https://static.news.ru/photo/9ab40882-a70c-11e9-a14a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Тверской суд арестовал основателя и председателя совета директоров группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, передаёт корреспондент News.ru из зала суда. Менеджер подозревается в хищениях кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка, Абсолют-банка.

Избрать Мазурову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц тридцать суток, до 12 сентября, — постановила председательствующая на заседании.

Как было озвучено в суде, обвинение мужчине пока не предъявлено.

Мазуров был задержан в Шереметьево 13 июля. Ему вменяют ч. 4 статьи 159 УК «Мошенничество, совершённое организованной группой, либо в особо крупном размере». По данным следствия, размер хищений составляет $29 млн.

Мазуров через ГК «Новый поток» владел Антипинским нефтеперерабатывающим заводом. В мае 2019 года завод приостановил работу из-за кризиса и перешёл под управление Сбербанка.

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