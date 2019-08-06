Приговор 26-летнему иностранцу-разнорабочему по делу о финансировании терроризма огласил Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце в Вологодской области.
Он проведёт 8,5 года в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Вологодской области.
Мужчина, являясь приверженцем радикальных течений ислама, находясь в Череповце, умышленно осуществил перечисление денежных средств на счёт международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), действующей на территории Сирийской Арабской Республики, — говорится в сообщении.
Обвиняемый является иностранцем, а в Череповце он работал на стройке разнорабочим, уточнили «
В ведомстве подчеркнули, что деньги, которые обвиняемый переводил на счёт террористов, были предназначены для покупки оружия.
Ранее News.ru писал о том, что Московский окружной военный суд вынес приговор членам запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Они обвиняются в подготовке терактов в Москве и области. Им грозит от 10 до 15 лет.