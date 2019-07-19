https://static.news.ru/photo/63a6b072-ab37-11e9-aebd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Конфликт с применением травматического оружия развернулся в Савёловском районе столицы.

По предварительным данным, в результате стрельбы в 4-м Вятском переулке пострадали двое, их травмы не несут опасности для жизни, передаёт источник News.ru.

Как писал News.ru пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила о задержании мужчины, который подозревается в стрельбе из ружья по семье, отдыхавшей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате нападения был ранен один человек.