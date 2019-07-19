Сотрудник московского УФНС Дмитрий Чиквин является фигурантом в деле о разбое с участием сотрудников ФСБ на сумму более 136 млн рублей.
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Адвокат Чиквина на судебном заседании в Московском окружном военном суде, где рассматривается апелляция на его арест, попросил отпустить его под домашний арест или под залог в 3 млн рублей.
5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, ещё двоих отправил под домашний арест. Их обвиняют в разбое по ч.4 статьи 162 УК — «Разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере». По данным следствия, обвиняемые под видом оперативных мероприятий совершили разбойное нападение на Александра Юмаранова, и похитили 136 млн рублей.
По этому делу проходят сотрудники спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и офицеры управления «К» ФСБ.
Ранее News.ru писал о том, что два сотрудника ФСБ, обвиняемые в разбое, признали вину.