https://static.news.ru/photo/938332dc-9cc0-11e9-affc-fa163e074e61_1024.jpg Мурат Сабанов в суде Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медики госпитализировали с инсультом главу следствия ОВД по Басманному району Татьяну Дашкову после резонансного дела «серийного отравителя» Мурата Сабанова.

Как сообщает «МК» , в день ареста уроженца Кабардино-Балкарии у Дашковой сильно поднялось давление. Женщина проработала полный рабочий день, а за помощью к врачам обратилась лишь из дома.

Сейчас в отношении сотрудников ОМВД по Басманному району проводится служебная проверка из-за того, что после первого задержания Мурата Сабанова его отпустили под подписку о невыезде, хотя заявления об отравителе уже поступали в полицию.

Кроме того, полицейские не сразу возбудили уголовное дело, так как, по данным издания, хотели улучшить статистические показатели, которые по этой категории преступлений были невысокими. Из-за этого долго не могли определиться со статьёй.

Как писал News.ru, «серийный отравитель» объявился в Москве в начале июня. Он промышлял в центре города, в том числе на Хохловской площади и на Чистых прудах. 26-летний житель Кабардино-Балкарии знакомился с подвыпившими прохожими и угощал их напитком. Позже экспертиза установила, что в него были подмешаны феназепам и клозапин.

В результате действий «серийного отравителя» в Москве пострадало более десяти человек. Следствие переквалифицировало его действия со статьи «Кража» на статью «Разбой».