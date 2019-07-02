Медики госпитализировали с инсультом главу следствия ОВД по Басманному району Татьяну Дашкову после резонансного дела «серийного отравителя» Мурата Сабанова.
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Сейчас в отношении сотрудников ОМВД по Басманному району проводится служебная проверка из-за того, что после первого задержания Мурата Сабанова его отпустили под подписку о невыезде, хотя заявления об отравителе уже поступали в полицию.
Кроме того, полицейские не сразу возбудили уголовное дело, так как, по данным издания, хотели улучшить статистические показатели, которые по этой категории преступлений были невысокими. Из-за этого долго не могли определиться со статьёй.
Как писал News.ru, «серийный отравитель» объявился в Москве в начале июня. Он промышлял в центре города, в том числе на Хохловской площади и на Чистых прудах. 26-летний житель Кабардино-Балкарии знакомился с подвыпившими прохожими и угощал их напитком. Позже экспертиза установила, что в него были подмешаны феназепам и клозапин.
В результате действий «серийного отравителя» в Москве пострадало более десяти человек. Следствие переквалифицировало его действия со статьи «Кража» на статью «Разбой».