https://static.news.ru/photo/1e470780-ab3b-11e9-adde-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lidia Mukhamadeeva/Russian Look

Мальчик угнал два небольших самолёта из ангара в Китае.

Уточняется, что мальчик проник на территорию экскурсионного бюро ночью и вывез один из самолётов на парковку. После столкновения с забором, 13-летний ребёнок вернулся за другим самолётом. Сделав несколько кругов по парковке, он бросил судно и ушёл, передаёт Daily Mail .

Угонщика задержали полицейские, владельцы самолётов потребовали с отца школьника восемь тысяч юаней (около 70 тысяч рублей), но глава семейства смог выплатить только две тысячи юаней (18 тысяч рублей).

Как писал News.ru ранее, сотрудники ДПС в Чите задержали девочку, угнавшую автомобиль Toyota Corolla Fielder.