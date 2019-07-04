https://static.news.ru/photo/4edf971e-9e6a-11e9-acd5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Фрунзенский суд Саратова вынес приговор двум полицейским, которые похищали деньги у задержанных. Об этом сообщает региональное СУ СК.

С января 2016 по декабрь 2017 года двое полицейских мобильного батальона ППС требовали от задержанных телефоны под предлогом проверки по базе похищенных вещей. После этого с помощью приложения «Мобильный банк» они переводили себе деньги со счёта обладателя смартфона. В одном из случаев подсудимые украли у задержанного наличные средства, говорится на сайте ведомства .

Общая сумма похищенных полицейскими денег составила 49900 рублей.

Суд признал их виновными в совершении 19 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. Из них 14 случаев квалифицированы как совершённые группой лиц по предварительному сговору.

На следствии и в суде полицейские признали вину и возместили ущерб потерпевшим. В результате каждому из фигурантов назначено по два года лишения свободы условно.

Как писал News.ru, ранее трёх полицейских из столичного ОВД «Митино» задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о замначальника отдела Евгении Щеглове и двух его подчинённых — следователе Родионове и оперативнике уголовного розыска Ильине.