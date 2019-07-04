Фрунзенский суд Саратова вынес приговор двум полицейским, которые похищали деньги у задержанных. Об этом сообщает региональное СУ СК.
С января 2016 по декабрь 2017 года двое полицейских мобильного батальона ППС требовали от задержанных телефоны под предлогом проверки по базе похищенных вещей. После этого с помощью приложения «Мобильный банк» они переводили себе деньги со счёта обладателя смартфона. В одном из случаев подсудимые украли у задержанного наличные средства, говорится на
Общая сумма похищенных полицейскими денег составила 49900 рублей.
Суд признал их виновными в совершении 19 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. Из них 14 случаев квалифицированы как совершённые группой лиц по предварительному сговору.
На следствии и в суде полицейские признали вину и возместили ущерб потерпевшим. В результате каждому из фигурантов назначено по два года лишения свободы условно.
Как писал News.ru, ранее трёх полицейских из столичного ОВД «Митино» задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о замначальника отдела Евгении Щеглове и двух его подчинённых — следователе Родионове и оперативнике уголовного розыска Ильине.