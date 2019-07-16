Алексей Макеев, автор блога Alextime, приговорён в Мехико к 37,5 годам тюремного заключения за убйиство.
Кроме того, прокуратура штата Кинтана-Роо сообщает, что блогер должен будет выплатить семье погибшего 405 тысяч песо (около $22000), передаёт
Макеев стал известен своими скандальными видеороликами, в которых он оскорблял мексиканцев. В конце мая несколько сотен человек окружили дом россиянина, в результате стычки один из участников был ранен и скончался.
Как писал News.ru ранее, руководство тюрьмы в Мексике сообщило российскому представительству в стране, что осуждённый за умышленное убийство гражданин РФ Алексей Макеев был избит, так как провоцировал сокамерников.