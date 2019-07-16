https://static.news.ru/photo/ccfe1c8e-a819-11e9-b1ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com

Алексей Макеев, автор блога Alextime, приговорён в Мехико к 37,5 годам тюремного заключения за убйиство.

Кроме того, прокуратура штата Кинтана-Роо сообщает, что блогер должен будет выплатить семье погибшего 405 тысяч песо (около $22000), передаёт РИА Новости .

Макеев стал известен своими скандальными видеороликами, в которых он оскорблял мексиканцев. В конце мая несколько сотен человек окружили дом россиянина, в результате стычки один из участников был ранен и скончался.

Как писал News.ru ранее, руководство тюрьмы в Мексике сообщило российскому представительству в стране, что осуждённый за умышленное убийство гражданин РФ Алексей Макеев был избит, так как провоцировал сокамерников.