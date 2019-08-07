Повышение количества выявленных преступлений, совершённых сотрудниками Росгвардии, связано с работой руководства ведомства. Такое мнение высказал официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) Валерий Грибакин.
Рост выявленных преступлений объясняется, прежде всего, эффективной работой соответствующих служб и подразделений ведомства и комплексными мерами со стороны командиров и руководителей различного уровня, — цитирует ТАСС Грибакина.
Статистический всплеск раскрываемости преступлений связан с активной работой всех подразделений Росгвардии, которая направлена на профилактику преступлений со стороны сотрудников ведомства, их выявление и пресечение.
Эта работа ведется постоянно и системно, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами, — отмечает представитель.
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