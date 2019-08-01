Генпрокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о заведении новых уголовных дел на бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по нескольким статьям УК. Чиновник и его доверенные лица подозреваются в завладении имуществом на сумму более 9 млрд рублей.
В действиях Постриганя и его возможных подельников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог», говорится на
Надзорное ведомство изучило уголовное дело в отношении Постриганя, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, а также получении взятки и служебного подлоге.
Установлено, что зарплата не являлась единственным источником дохода бывшего чиновника. Он использовал свое служебное положение для обогащения себя и близких лиц, в том числе за счет муниципального имущества, — поясняет ведомство.
Для этого, как считают в Генпрокуратуре, Александр Постригань «создал преступную организацию» с участием его родственников, близких и подконтрольных компаний, которые на протяжении длительного «незаконно переводили государственное имущество в личную собственность».
Как писал News.ru, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства активы Александра Постриганя, стоимость которых составляет 9 млрд рублей. Ранее суд арестовал его имущество.