https://static.news.ru/photo/199d38a2-b474-11e9-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Александр Постригань Фото: скриншот youtube.com/МойКлин RU

Генпрокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о заведении новых уголовных дел на бывшего главу Клинского района Московской области Александра Постриганя по нескольким статьям УК. Чиновник и его доверенные лица подозреваются в завладении имуществом на сумму более 9 млрд рублей.

В действиях Постриганя и его возможных подельников усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями УК «Организация преступного сообщества», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», «Превышение должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог», говорится на сайте Генпрокуратуры .

Надзорное ведомство изучило уголовное дело в отношении Постриганя, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, а также получении взятки и служебного подлоге.

Установлено, что зарплата не являлась единственным источником дохода бывшего чиновника. Он использовал свое служебное положение для обогащения себя и близких лиц, в том числе за счет муниципального имущества, — поясняет ведомство.

Для этого, как считают в Генпрокуратуре, Александр Постригань «создал преступную организацию» с участием его родственников, близких и подконтрольных компаний, которые на протяжении длительного «незаконно переводили государственное имущество в личную собственность».

Как писал News.ru, Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства активы Александра Постриганя, стоимость которых составляет 9 млрд рублей. Ранее суд арестовал его имущество.