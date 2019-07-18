https://static.news.ru/photo/a492f4e2-a9ac-11e9-ba20-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН "Москва"

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну.

Чиновнику инкриминируют два эпизода: выделение участков земли под ТРЦ в деревне Борисово девять лет назад и получении взятки в сумме десяти миллионов рублей за покровительство, передаёт РИА Новости . По мнению органов следствия, незаконная деятельность принесла Шестуну миллиарды рублей.

Супруга Шестуна рассказала, что в следственный кабинет «Матросской тишины» мужчину вносили на носилках — из-за длительной голодовки он не может самостоятельно передвигаться. Отвечал на вопросы за обвиняемого тюремный врач.

Как писал News.ru ранее, Александр Шестун совершил акт членовредительства во время заседания в 235-ом гарнизонном военном суде. Как сообщила News.ru председатель общественного комитета «Свобода Шестуну» Влада Русина, он порезал себе вены на руке и был госпитализирован.