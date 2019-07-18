Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну.
Чиновнику инкриминируют два эпизода: выделение участков земли под ТРЦ в деревне Борисово девять лет назад и получении взятки в сумме десяти миллионов рублей за покровительство, передаёт РИА
Супруга Шестуна рассказала, что в следственный кабинет «Матросской тишины» мужчину вносили на носилках — из-за длительной голодовки он не может самостоятельно передвигаться. Отвечал на вопросы за обвиняемого тюремный врач.
Как писал News.ru ранее, Александр Шестун совершил акт членовредительства во время заседания в 235-ом гарнизонном военном суде. Как сообщила News.ru председатель общественного комитета «Свобода Шестуну» Влада Русина, он порезал себе вены на руке и был госпитализирован.