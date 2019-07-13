https://static.news.ru/photo/b12be730-a4b2-11e9-a9ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: albinchic1996/instagram

Источник предоставил News.ru кадры с места убийства 23-летней Альбины Мухаметзяновой, тело которой 10 июля обнаружил персонал отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Девушку нашли в ванной комнате со следами удушья. Сейчас следователи разыскивают некоего Никиту Зенина — предполагаемого спутника погибшей. Пара снимала номер на сутки, на следующий день мужчина продлил аренду, но вскоре пропал в неизвестном направлении.

Как ранее писал News.ru со ссылкой на друзей убитой, в 2018 году Альбина, уроженка Набережных Челнов, переехала в Казань и поступила на курсы бортпроводников, параллельно подрабатывая в стриптизе. В марте 2019 года, окончив курсы, она переехала в Москву, а через три месяца — в июне — устроилась стюардессой в авиакомпанию I Fly. На какие средства девушка жила в столице до работы бортпроводником, неизвестно.