Силовики задержали в Казани кассира банка из Башкортостана, подозреваемую в похищении более 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками УФСБ по Республике Башкортостан и МВД по Республике Татарстан установлено местонахождение подозреваемой в совершении хищения денежных средств из кассы одного из банков города Салавата, — говорится на официальном сайте МВД России.
Представитель кредитной организации обратился в правоохранительные органы 27 мая. Он заявил, что из кассы банка исчезли более 20 млн рублей. Подозрение силовиков пало на женщину-кассира 1983 года рождения, которая скрылась.
На неё было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемая находится вместе с семьёй в Казани. Её задержали 4 июля на съёмной квартире.