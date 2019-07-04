https://static.news.ru/photo/676e06e8-9e9d-11e9-a7d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Силовики задержали в Казани кассира банка из Башкортостана, подозреваемую в похищении более 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками УФСБ по Республике Башкортостан и МВД по Республике Татарстан установлено местонахождение подозреваемой в совершении хищения денежных средств из кассы одного из банков города Салавата, — говорится на официальном сайте МВД России .

Представитель кредитной организации обратился в правоохранительные органы 27 мая. Он заявил, что из кассы банка исчезли более 20 млн рублей. Подозрение силовиков пало на женщину-кассира 1983 года рождения, которая скрылась.

На неё было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемая находится вместе с семьёй в Казани. Её задержали 4 июля на съёмной квартире.

Ранее News.ru сообщал, что кассир Россельхозбанка Луиза Хайруллина из Башкортостана подозревается в хищении 23 млн рублей. Женщина скрылась с мужем и детьми.