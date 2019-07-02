https://static.news.ru/photo/28850814-9ca9-11e9-9be7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера из Москвы.

В ОМВД России по району Чертаново Северное обратился 89-летний житель района. По словам заявителя, к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и, представившись социальным работником, сообщила о новой денежной реформе. Также гостья предложила помощь в написании заявления на обмен купюр, — сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Пожилой мужчина доверился мошеннице и отдал деньги. Подозреваемую, приехавшую в Россию из ближнего зарубежья, полицейские задержали в Московской области и заключили под стражу.

Правоохранительные органы подозревают, что она могла обворовать подобным образом ещё несколько человек.

Ранее News.ru писал, что злоумышленница похитила у 101-летней женщины 295 тысяч рублей. Мошенница забрала деньги прямо из квартиры пенсионерки в московском районе Чертаново Центральное.