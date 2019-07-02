https://static.news.ru/photo/5e025d42-9cd7-11e9-b8eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: npu.gov.ua

Украинские полицейские пресекли деятельность международного синдиката, поставлявшего наркотики из стран Латинской Америки в Западную Европу, и изъяли у его членов около 400 км кокаина на $60 млн.

Перед вами — реальные наркотики, кокаин, общий вес — 400 кг, — цитирует слова главы Национальной полиции Украины Сергея Князева « Интерфакс ».

На брифинге он показал журналистам изъятые упаковки с порошком, отметив, что эксперты оценили чистоту наркотика более чем в 90%.

Князев сообщил, что 19 июня специалисты департамента противодействия наркопреступности задержали трёх граждан Украины, затем — граждан Нидерландов и Великобритании, причастных к транспортировке и продаже наркотиков. Позднее на Украину прилетели другие участники синдиката, у которых была изъята новая партия кокаина.

В настоящее время под следствием находятся 10 человек, в отношении шестерых уже избрана мера пресечения.

Ранее News.ru писал, что ООН в новом докладе сообщила о том, что количество наркозависимых растет в мире и может увеличиться до 300 млн человек. Согласно представленным данным, производство кокаина увеличилось на 25%. На первом месте остаётся Колумбия. Ежегодно от передозировки умирают около полумиллиона человек.