Украинские полицейские пресекли деятельность международного синдиката, поставлявшего наркотики из стран Латинской Америки в Западную Европу, и изъяли у его членов около 400 км кокаина на $60 млн.
Перед вами — реальные наркотики, кокаин, общий вес — 400 кг, — цитирует слова главы Национальной полиции Украины Сергея Князева «Интерфакс».
На брифинге он показал журналистам изъятые упаковки с порошком, отметив, что эксперты оценили чистоту наркотика более чем в 90%.
Князев сообщил, что 19 июня специалисты департамента противодействия наркопреступности задержали трёх граждан Украины, затем — граждан Нидерландов и Великобритании, причастных к транспортировке и продаже наркотиков. Позднее на Украину прилетели другие участники синдиката, у которых была изъята новая партия кокаина.
В настоящее время под следствием находятся 10 человек, в отношении шестерых уже избрана мера пресечения.
Ранее News.ru писал, что ООН в новом докладе сообщила о том, что количество наркозависимых растет в мире и может увеличиться до 300 млн человек. Согласно представленным данным, производство кокаина увеличилось на 25%. На первом месте остаётся Колумбия. Ежегодно от передозировки умирают около полумиллиона человек.