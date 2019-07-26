https://static.news.ru/photo/6272d2ea-92d1-11e9-a8c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Подруга 27-летней Натальи Басовой, убитой экс-сожителем на детской площадке в подмосковном Раменском на глазах у маленькой дочери, рассказала, что предшествовало кровавой драме, разыгравшейся 26 июля.

По её словам, Басова сама провоцировала 38-летнего Артёма Шустова на агрессию.

Женщина пояснила, что пара раньше вместе посещала фитнес-центр, но после расставания Наталья якобы специально ходила на тренировки в одно время с экс-возлюбленным, что его раздражало.

Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол я только в себя пришёл, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила, — приводит РЕН ТВ слова подруги убитой.

Она также призналась, что Шустов и раньше пытался убить Басову. Так, например, он попытался утопить её в бассейне фитнес-центра, а также грубо спустил её с лестницы.

Убийство произошло накануне вечером в подмосковном Раменском. Подозреваемый нанёс женщине не менее 20 ножевых ранений. Нападение было совершено во дворе многоэтажного дома на детской площадке на глазах у ребёнка.

Ранее News.ru писал о том, что подозреваемый в убийстве женщины признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Он написал чистосердечное признание, в котором сообщил, что совершил убийство из ревности, так как полагал, что экс-любовница изменяла ему.