https://static.news.ru/photo/44842408-9e09-11e9-b5e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Оганес Айрапетян, основной фигурант дела о массовой драке в подмосковном Красногорске, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, объявлен в федеральный и международный розыск.

Заочно подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Как рассказал адвокат Айрапетяна, Рубен Киракосян, его подзащитный считает, что стал жертвой ситуации и защищал своих родственников и друзей, передаёт ТАСС .

Также адвокат заявил, что обвиняемый не доверяет следствию, так как уже сталкивался с правоохранительной системой. По сведениям источников, Айрапетян в феврале 2019 вышел по УДО из колонии, где отбывал наказание за кражу.

Как писал News.ru ранее, Красногорский городской суд поместил под арест на два месяца восьмого вероятного участника драки в Подмосковье, Гамлета Айрапетяна.