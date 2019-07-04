Оганес Айрапетян, основной фигурант дела о массовой драке в подмосковном Красногорске, в которой был убит спецназовец ГРУ Никита Белянкин, объявлен в федеральный и международный розыск.
Заочно подозреваемому предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве. Как рассказал адвокат Айрапетяна, Рубен Киракосян, его подзащитный считает, что стал жертвой ситуации и защищал своих родственников и друзей, передаёт
Также адвокат заявил, что обвиняемый не доверяет следствию, так как уже сталкивался с правоохранительной системой. По сведениям источников, Айрапетян в феврале 2019 вышел по УДО из колонии, где отбывал наказание за кражу.
Как писал News.ru ранее, Красногорский городской суд поместил под арест на два месяца восьмого вероятного участника драки в Подмосковье, Гамлета Айрапетяна.